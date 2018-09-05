النفط يتراجع مع انحسار مخاطر عاصفة أمريكية لكن عقوبات إيران تلوح في الأفق

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع وصول عاصفة مدارية إلى الساحل الأمريكي المطل على خليج المكسيك مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة، لكن تأثيرها على الإنتاج لم يكن قويا مثلما كان متوقعا في البداية.

وبحلول الساعة 0517 بتوقيت غرينتش، بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 69.31 دولار للبرميل، منخفضا 56 سنتا أو 0.8 بالمئة عن التسوية السابقة، وفقا لـ"رويترز".

© AP Photo / Hasan Jamali, File مصادر: السعودية تسعى للحفاظ على سعر النفط عند 70-80 دولارا للبرميل

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 37 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 77.80 دولار للبرميل.

كانت الأسعار قفزت الجلسة السابقة مع إغلاق العشرات من منصات النفط والغاز الأمريكية في خليج المكسيك تحسبا لأي أضرار من العاصفة المدارية جوردون.

غير أن العاصفة غيرت اتجاهها نحو الشرق، اليوم الأربعاء، مما قلل من مخاطرها على المنتجين في الجانب الغربي من الخليج.

وقال ستيفن إينس رئيس التداول لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا للسمسرة في العقود الآجلة إن آفاق أسعار الخام ما زالت تشير لصعودها، وهو ما يرجع في جزء كبير منه إلى العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاع النفط الإيراني ويبدأ سريانها في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضاف: "في ظل توقع تأثر ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا بالعقوبات الأمريكية على إيران، يمكن توقع ارتفاع الأسعار في الأسابيع المقبلة".