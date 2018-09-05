قاسمي: المحادثات بين طهران وبغداد جارية بشأن استخدام الريال بدلا من الدولار

صرح الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن المحادثات بين طهران وبغداد مستمرة، للتوصل إلى اتفاق حول قبول السفارة العراقية في إيران الريال بدلا من الدولار من الزائرين الإيرانيين، في أيام الأربعين الحسينية".

طهران — سبوتنيك. وقال قاسمي، صباح اليوم الأربعاء، إن "المحادثات بين طهران وبغداد جارية للتوصل إلى اتفاق بشأن أخذ السفارة العراقية في إيران الريال بدل من الدولار من قبل الزائرين الإيرانيين في أيام الأربعين الحسينية"، بحسب ما نقلت وكالة "إيسنا".

© Sputnik . Alexander Vilf صحيفة: روسيا تتخلص من "إملاءات" الدولار

وأضاف قاسمي: "هذه القضية تستحق اهتمام الزائرين الإيرانيين من أجل توفير المزيد من التسهيل للمشاركة في أيام الأربعين الحسينية في العراق".

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كان أكد، في وقت سابق، التزام بلاده بعدم التعامل بالدولار الأميركي مع إيران، وليس بالعقوبات الأميركية، مشددا على موقف بلاده الرافض لفرض العقوبات على طهران.

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات ضد إيران تشمل عدة مجالات من بينها التحويلات البنكية بالعملة الأميركية، ومجال المعادن والألمنيوم، والصلب، وغيرها، بينما تطال مجالات الطاقة والنفط في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وانسحبت الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي مع إيران، في أيار/ مايو الماضي، معلنة استئناف عقوبات اقتصادية صارمة ضد طهران، فيما شهدت العملة الإيرانية المحلية تدهورا كبيرا في قيمتها أمام العملات الأجنبية.