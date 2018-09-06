ضعف الطلب على الطائرات الأمريكية في يوليو

قالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس إن طلبات الشراء من المصانع انخفضت 0.8 بالمئة.
وتم تعديل بيانات يونيو/ حزيران بالخفض قليلا لتظهر ارتفاعا قدره 0.6 في المئة، بدلا من زيادة 0.7 في المئة في بيانات سابقة.
وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لـ"رويترز" تراجع طلبيات المصانع 0.6 بالمئة في يوليو/ تموز، وصعدت الطلبيات 8.3 في المئة على أساس سنوي في يوليو/ تموز.
ورغم الهبوط في طلبيات المصانع في يوليو/ تموز، لا يزال قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل نحو 12 في المئة من الاقتصاد الأمريكي، يحقق أداء قويا.
وأظهر مسح لمعهد إدارة التوريدات نشر يوم الثلاثاء أن نشاط المصانع تسارع في أغسطس/ آب إلى أعلى مستوى في أكثر من 14 عاما.
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