ضعف الطلب على الطائرات الأمريكية في يوليو

هبط حجم طلبات الشراء الجديدة على السلع الأمريكية الصنع بأقل قليلا من المتوقع في يوليو/ تموز تحت ضغط الطلب على الطائرات، لكن علامات زيادة إنفاق الشركات تشير إلى أن قطاع الصناعات التحويلية لا يزال قويا.

قالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس إن طلبات الشراء من المصانع انخفضت 0.8 بالمئة.

وتم تعديل بيانات يونيو/ حزيران بالخفض قليلا لتظهر ارتفاعا قدره 0.6 في المئة، بدلا من زيادة 0.7 في المئة في بيانات سابقة.

© Sputnik . Alexander Kryazhev بوينغ تتوقع تسليم طائرات بقيمة 6.3 تريليون دولار في 20 عاما

وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لـ"رويترز" تراجع طلبيات المصانع 0.6 بالمئة في يوليو/ تموز، وصعدت الطلبيات 8.3 في المئة على أساس سنوي في يوليو/ تموز.

ورغم الهبوط في طلبيات المصانع في يوليو/ تموز، لا يزال قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل نحو 12 في المئة من الاقتصاد الأمريكي، يحقق أداء قويا.

وأظهر مسح لمعهد إدارة التوريدات نشر يوم الثلاثاء أن نشاط المصانع تسارع في أغسطس/ آب إلى أعلى مستوى في أكثر من 14 عاما.