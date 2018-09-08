الفائض التجاري الصيني مع أمريكا يرتفع لمستوى قياسي عند 31 مليار دولار

أظهرت بيانات جمارك، اليوم السبت، أن الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة اتسع ليسجل مستوى قياسيا عند 31.05 مليار دولار في أغسطس آب مقارنة مع 28.09 مليار في يوليو/تموز.

© REUTERS / Aly Song جريدة تابعة للحزب الشيوعي الصيني تحذر من أثر الحرب التجارية على الاستقرار المالي

وتجاوز حجم الفائض الرقم القياسي السابق الذي بلغ 28.93 مليار دولار في يونيو/ حزيران، بحسب رويترز.

وكان الفائض مع الولايات المتحدة في أغسطس/ آب أكبر من إجمالي الفائض التجاري الصيني الذي بلغ 27.91 مليار دولار.

وفي الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أغسطس/ آب، بلغ حجم الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة 192.64 مليار دولار مقارنة مع نحو 167.94 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.