صندوق الاستثمار الروسي المباشر يبرم صفقات مع شركات يابانية

أعلن صندوق الاستثمار الروسي المباشر، اليوم الإثنين، أنه اتفق على شروط رئيسية للاستثمار في إنتاج الميثانول والعناصر الكيميائية في فولغوغراد، مع كل من الشركة اليابانية "ماروبيني كوربوريشن" وشركة البنية التحتية "ايون".

فلاديفوستوك — سبوتنيك. وأفاد الصندوق الروسي في بيان، أن الشركة اليابانية "سي بي أي هولدينقس" انضمت إلى مجموعة المستثمرين في البنك الروسي "سوف كوم بنك".

كما صرح صندوق الاستثمار المباشر الروسي انه اتفق مع شركة "جي بي أي سي أي جي براذارس" (والتابعة لبنك اليابان للتعاون الدولي)، كجزء من صندوق الاستثمار الروسي الياباني، على مشروع مشترك لبناء مصنع لإنتاج قوالب الوقود في مدينة أمورسك (إقليم خبارفسك)، في شراكة مع مجموعة " إر اف بي" الشرق الأقصى وشركة "بروسبكت سو" اليابانية.

هذا وجرى التوقيع على هذه الاتفاقات اليوم بحضور، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في إطار المنتدى الاقتصادي الشرقي.

© Sputnik . Sergey Guneev رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي: العلاقات الروسية السعودية تمر في مرحلة فريدة من نوعها

وينظم المنتدى الاقتصادي الشرقي الرابع في مدينة فلاد يفوستوك الروسية بالفترة، ما بين 11-13 أيلول/سبتمبر، من هذا العام تحت عنوان " الشرق الأقصى، توسيع حدود الفرص". وكان يوري تروتنيف، قد أعلن أنه تمت دعوة أكثر من 5 آلاف مشارك إلى المنتدى، من بينهم 1575 من رجال الأعمال الروس، و2871 رجل أعمال أجنبي، ومن المرتقب وصول ممثلي 19 دولة، بما في ذلك ومن منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأميركا الشمالية.

ويتضمن برنامج المنتدى حوالي 70 فعالية، بينها جلسات اللجان وحوارات الأعمال وطاولات مستديرة. وسيكون الحدث الرئيسي التقليدي جلسة عامة بمشاركة الرئيس الروسي.

والجدير بالذكر، أن المنتدى الاقتصادي الشرقي أسس بموجب مرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 19 أيار/ مايو 2015. ويقام المنتدى سنويا في مدينة فلاديفوستوك. وذلك لتعزيز علاقات مجتمع الاستثمار الدولي.

وتم تنظيم المنتدى الاقتصادي الشرقي الأول في مدينة فلاديفوستوك الروسية، بالفترة ما بين 3- 5 أيلول / سبتمبر عام 2015، حيث ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة خلال المنتدى، وشارك في أعماله 1.8 ألف ضيف و32 وفد رسمي أجنبي. وابرم خلال المنتدى اكثر من 80 عقداً.

هذا وتقوم المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" بتغطية أعمال المنتدى بصفة شريك إعلامي رئيسي.