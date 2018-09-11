دولة عربية تسبق السعودية في توريد النفط إلى الهند

ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد "أظهرت بيانات من قطاع النفط ومصادر ملاحية أن العراق حل محل السعودية في أغسطس/ آب، كأكبر مورد نفط إلى الهند مع تحول شركات التكرير إلى الإمدادات العراقية لتعويض انخفاض مشترياتها من الخام الإيراني قبيل فرض عقوبات أمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني".
وبحسب البيانات، فإنه ورغم تراجع المشتريات، ظلت إيران ثالث أكبر مورد نفط إلى الهند.
الجدير بالذكر، أن "الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات على إيران عقب قرار الانسحاب من الاتفاق النووي، في مايو/أيار الماضي، الذي أبرم في 2015 لكبح البرنامج النووي لطهران، وبدأ تطبيق بعض العقوبات من السادس من أغسطس/أب الماضي، لكن تلك المتعلقة بقطاع البترول الإيراني لن تسري قبل الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
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