بورصة قطر تشتعل... والسبب عدد من الأجانب

حققت البورصة القطرية مكاسب سوقية بلغت 9.08 مليار ريال، خلال آخر جلستين لها.

وأشعلت السيولة الأجنبية تداولات البورصة، حيث استحوذت مشتريات الأجانب "أفراد ومؤسسات" على حصة تبلغ 54.18 %، حسب صحيفة الوطن القطرية.

وارتفعت البورصة من مستوى 539 مليار ريال إلى 548 مليار ريال (الدولار الأمريكي يساوي 3.64 ريال قطري) بقيادة كبيرة للمحافظ والصناديق الأجنبية.

#أسواق / «9.18» مليار ريال مكاسب سوقية في جلستين فقط

السيولة الأجنبية تشعل تداولات البورصة, والسوق القطري الانشط خليجياً



#اقتصاد



pic.twitter.com/FCd2yrxkSc — اقتصاد (@Eqtsd) September 12, 2018

وتوقع مراقبون لأسواق المال أن يتخطى المؤشر العام للبورصة حاجز المقاومة عند 10 آلاف نقطة في ظل زيادة جاذبية البورصة.

ورفعت عديد من الشركات القطرية سقف ملكية الأجانب إلى 49 %، الأمر الذى أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في البورصة.