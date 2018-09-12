المعادن الأساسية ترتفع مع توقف صعود الدولار ومخاوف التجارة تكبح المكاسب

تعافت المعادن الأساسية، اليوم الأربعاء، وابتعد النيكل عن أدنى مستوى، في ثمانية أشهر ونصف الشهر، مع توقف ارتفاع الدولار، لكن تجدد السجال بين واشنطن وبكين بشأن التجارة، وهبوط أسعار الصلب في الصين كبحا المكاسب.

وبحسب وكالة " رويترز "، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تتخذ موقفا صارما تجاه الصين بشأن التجارة. وعزز هذا التوقعات بإعلان رسوم جديدة على الواردات القادمة من الصين قريبا.

© REUTERS / Joshua Roberts ترامب يدرس إجازة بيع أسلحة لا يمكن اكتشافها بأجهزة كشف المعادن وانخفض الدولار مقابل سلة عملات، مما جعل المعادن المقومة به أرخص ثمنا للمستثمرين غير الأمريكيين. وكان الدولار قد استفاد من زيادة التوترات التجارية.

وارتفع النيكل في تسوية العقود القياسية لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 3.9 بالمئة إلى 12 ألفا و620 دولارا للطن، بعدما سجل أدنى مستوياته، منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول، بينما أغلق النحاس مرتفعا 2.4 بالمئة إلى 5997 دولارا للطن، بعدما كان قد سجل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع.

وقفز الزنك 2.6 بالمئة إلى 2370.50 دولار للطن، بينما ارتفع الألومنيوم واحد بالمئة إلى 2064 دولارا للطن.