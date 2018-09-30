الولايات المتحدة لا تستبعد فرض حصار بحري ضد روسيا في الشرق الأوسط

صرح وزير الداخلية الأمريكي ريان زينكي، بأن البحرية الأمريكية تستطيع أن تحاصر روسيا إذا لزم الأمر لمنعها من السيطرة على إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط، والتي تتمتع بها موسكو في أوروبا، وجاء ذلك وفقا لصحيفة "واشنطن إيكزامينر".

موسكو — سبوتنيك. ونقلت صحيفة "واشنطن إيكزامينر" عن زينكي قوله: إن "لدى الولايات المتحدة القدرة بفضل أسطولنا البحري، لضمان حرية الممرات البحرية، وإذا لزم الأمر ، فرض حصار… للتأكد من أن إمدادات الطاقة [الروسية] لا تدخل السوق".

وفقًا لزينكي، يعتمد الاقتصاد الروسي بشكل كبير على إمدادات الطاقة ، لذا فهي تلعب دورا نشطا في الشرق الأوسط، لأنها تريد بيع إنتاجها من النفط والغاز في هذه المنطقة كما هو الحال في أوروبا. وأضاف أيضا أن الولايات المتحدة ، كونها "أكبر منتج للنفط والغاز" ، قادرة على ممارسة الضغط على روسيا، وكذلك على إيران لإخراجهما من السوق.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة ترامب تعارض بشدة مشاريع الطاقة الروسية، مثل خط أنابيب " التيار الشمالي 2" إلى أوروبا، خوفا من زيادة نفوذها هناك. ويريد الرئيس ترامب من الاتحاد الأوروبي شراء المزيد من الغاز الطبيعي الأمريكي لتنويع إمدادات الطاقة في القارة بعيدا عن روسيا.