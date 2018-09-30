نتائج مبشرة... وزارة المالية السعودية تتحدث عن ميزانية المملكة لعام 2019

القاهرة- سبوتنيك. وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "عكاظ" السعودية، أكدت وزارة المالية، اليوم الأحد، أن "نسبة الارتفاع في الإيرادات ستصل إلى 11%، مقارنة بالمتوقع تحقيقه في العام الجاري 2018".
وتوقعت الوزارة أن: "يستمر العجز في الانخفاض التدريجي على المدى المتوسط، من 4.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019، إلى 3.7% في عام 2021، حتى يصل إلى التوازن المالي بحلول العام 2023"، وفقا لإعلان الوزارة السعودية.
وعقدت وزارة المالية السعودية، اليوم الأحد، اجتماعا خاصا، لإعلان البيان التمهيدي لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2019، الذي تصدره للمرة الأولى.
وسجلت الميزانية السعودية، بنهاية النصف الأول للعام الجاري، عجزا قدره 41.69 مليار ريال (11.11 مليار دولار)، حيث بلغت الإيرادات 439.85 مليار ريال (117.22 مليار دولار)، والمصروفات 481.54 مليار ريال (128.41 مليار دولار).
وقدرت إيرادات الميزانية للعام الجاري، بـ783 مليار ريال (208.8 مليار دولار)، والنفقات العامة بـ 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار)، بعجز متوقع حوالي 195 مليار ريال (52 مليار دولار).
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