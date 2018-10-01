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07:26 01 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    مبنى الكابيتول في واشنطن

    "يوسمكا" اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

    © AP Photo / Susan Walsh, File
    اقتصاد
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    توصلت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى اتفاق تجاري ثلاثي، يطلق عليه اسم "يوسمكا".

    الرئيس المكسيكي الجديد لوبيز أوبرادور
    © REUTERS / GORAN TOMASEVIC
    المكسيك لا تستبعد توقيع اتفاقية ثنائية مع كندا بدلا من "نافتا"
    موسكو- سبوتنيك. وجاء في البيان المشترك الصادر عن وزير الخارجية الكندي كريستي فريلاند والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتخايزر، نشر على الموقع الرسمي لحكومة كندا: "لقد توصلت كندا والولايات المتحدة اليوم إلى اتفاق إلى جانب المكسيك، لاتفاقية تجارية جديدة محسنة في القرن الحادي والعشرين: اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا "يوسمكا"(البيت الأمريكي الشمالي).

    وأضاف البيان: "يوسمكا" سوف تمنح عمالنا ومزارعينا… والشركات اتفاقية تجارية على أساس معايير عالية، والتي ستؤدي إلى أسواق أكثر حرية، وتجارة أكثر إنصافًا، ونموًا اقتصاديًا أكثر استدامة في منطقتنا، وستعزز الطبقة الوسطى، وستوفر فرص عمل جيدة وأجور جيدة، وفرصًا جديدة لنحو نصف مليار شخص.

    هذا وكان قد أفاد مصدران مطلعان لصحيفة "واشنطن بوست" ، في وقت سابق ، بأن الاتفاقات، التي توصلت إليها الولايات المتحدة وكندا، يوم الأحد، تحافظ على منطقة التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) كاتفاقية تجارة ثلاثية الأطراف، وسوف يوقعها قادة الدول الثلاث في غضون شهرين.

    وكانت الولايات المتحدة قد توصلت، في وقت سابق، إلى اتفاقية منفصلة مع المكسيك وهددت بالاكتفاء بمعاهدة ثنائية مع مكسيكو سيتي، إذا لم توافق أوتاوا على الشروط الأميركية.

    وكان ترامب، قد أبلغ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في حزيران/يونيو الماضي، بأن الولايات المتحدة الأميركية ستوافق فقط على "صفقة عادلة" في المفاوضات الخاصة بـ نافتا وإلا "فلن تكون هناك أي صفقة".

    وفرضت واشنطن منذ حزيران/يونيو الماضي، رسومًا جمركية إضافية على الفولاذ والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.

    هذا ووقعت واشنطن ومكسيكو سيتي وأوتاوا اتفاقية "نافتا" دخلت حيز التنفيذ منذ 1994.

     

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    الكلمات الدلالية:
    المكسيك, كندا, الولايات المتحدة الأمريكية
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