ستاندرد آند بورز وداو يستهلان الربع الأخير بتحقيق مكاسب

بدأ المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الأمريكيان تعاملات الربع الأخير من العام بأداء إيجابي اليوم الاثنين، بعد التوصل لاتفاق من أجل إنقاذ اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) باعتبارها اتفاقية ثلاثية، مما ساهم في تهدئة مخاوف التجارة.