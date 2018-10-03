وزير الطاقة الروسي: حجم إنتاج النفط في روسيا في أكتوبر تحدده حاجة السوق

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تقدم توقعاتها لحجم إنتاجها للنفط في تشرين الأول/أكتوبر الجاري، لأن هذا سيعتمد على حاجة السوق.

موسكو — سبوتنيك. وقال الوزير في حديث لوكالة "سبوتنيك": "خطط أكتوبر سوف تعتمد على حاجة السوق، لا أستطيع القول حاليا غير ذلك".

© Sputnik . Евгений Биятов نوفاك: واشنطن وموسكو يمكنهما بجهود مشتركة تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في العالم

وأضاف نوفاك أن روسيا لا تقدم أيضا توقعات بشأن إنتاج النفط حتى نهاية العام الجاري بسبب كثرة العوامل التي تؤثر على ذلك.

وأضاف نوفاك في هذا الصدد: "الخطط حتى نهاية العام أيضا [لا أستطيع القول]، كل شيء سيعتمد على السوق". مؤكداً أنه ممكن الإعلان عن التوقعات بشأن أسعار النفط في نهاية العام الجاري، وحتى في بجاية 2019.

وعلل نوفاك: " الكثير سيعتمد على العوامل الجيوسياسية، ومن الصعب التنبؤ [ بأسعار النفط على المدى البعيد]. نحن بحاجة إلى النظر إلى وضع السوق في تشرين الثاني/نوفمبر والربع الأخير من هذا العام والربع الأول من العام المقبل".

وكانت الدول الأعضاء في "أوبك"، قد توصلت خلال اجتماع بفيينا في حزيران/يونيو الماضي، إلى توافق حول زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً، بدءاً من تموز/يوليو، إضافة إلى الحفاظ على اتفاق خفض الاستخراج حتى كانون الأول/ديسمبر.

واتفقت دول أوبك وعدة دول من خارجها، في أواخر عام 2016 في فيينا، على تخفيض حجم استخراجها للنفط بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، بينما وافقت روسيا على تخفيض هذا الحجم بمعدل 300 ألف برميل يومياً. وتم بعد ذلك تمديد مدة سريان هذا الاتفاق عدة مرات. وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017 الماضي، تم تمديد الاتفاق لــيشمل عام 2018 كاملاً.