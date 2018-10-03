شحنات النفط الأمريكية إلى الصين "متوقفة تماما" وسط الحرب التجارية

قال رئيس شركة "تشاينا ميرشانتس" لشحن الطاقة اليوم الأربعاء إن شحنات النفط الخام الأمريكية إلى الصين "متوقفة تماما"، في الوقت الذي تؤثر فيه الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم سلبا على أنشطة كانت سريعة النمو.

وفرضت واشنطن وبكين رسوما جمركية كبيرة على مئات السلع المستوردة في الأشهر الأخيرة. وعلى الرغم من أن صادرات النفط الخام الأمريكية إلى الصين، والتي بدأت في عام 2016 فقط، لم تنضم بعد إلى السلع الخاضعة للرسوم، أحجم مستوردو النفط الصينيون عن التقدم بطلبيات شراء جديدة في الآونة الأخيرة.

© AP Photo / Andy Wong الصين تلغي المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة

وقال شيه تشون لين رئيس شركة "تشاينا ميرشانتس" على هامش مؤتمر في هونغ كونغ "نحن أحد أكبر ناقلي النفط الخام من الولايات المتحدة إلى الصين. قبل (الحرب التجارية) كان النشاط جيدا، لكنه متوقف تماما حاليا"، وفقا لـ"رويترز".

وتؤكد بيانات تتبع السفن على ريفينيتيف أيكون أن شحنات النفط الخام الأمريكي إلى الصين توقفت في سبتمبر/ أيلول.

وقال رئيس الشركة "لقد حدثت للأسف، حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين. بالتأكيد إنه أمر سيئ لنشاط الشحن".

كما قال إن النزاع التجاري أجبر الصين على طلب فول الصويا من موردين غير الولايات المتحدة، مضيفا أن الصين تشتري الآن معظم احتياجاتها من فول الصويا من أمريكا الجنوبية.