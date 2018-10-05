مشاريع لوجستية مشتركة للتوقيع بين روسيا والهند

صرح النائب الأول لرئيس شركة السكك الحديدية الروسية ألكسندر ميشارين، أن السكك الحديدية الروسية والخطوط الحديدية الهندية تخططان للتوقيع على مذكرة حول تطوير التعاون، التي تشمل توريد أنظمة التحكم في الحركة .

© Sputnik . Aleksandr Kondratuk روسيا تبتكر حلولا مالية للهند للمضي بالتعاون العسكري وشراء الأسلحة

نيودلهي- سبوتنيك . وقال ميشارين للصحفيين: "نخطط اليوم للتوقيع على مذكرة واتفاقية حول تطوير التعاون، التي تشمل تطوير وتوريد أنظمة التحكم في الحركة، وأنظمة الأمن والأتمتة".

وأضاف: "اليوم سيناقش التنظيم المشترك والتوريد إلى هنا…وتنظيم إنتاج عربات الركاب، ومعدات الحركة".

وأوضح ميشارين أنه نظراً لأن حجم حركة نقل الركاب في الهند كبير جداً، فإن الدخول إلى هذا السوق مهم وشيق بالنسبة للسكك الحديدية الروسية.

وأفاد ميشارين: "على الخط الأول… 600 كلم، هنا يجري الحديث عن حوالي… دفعة أولى من 100 عربة، ومن ثم لدينا آفاق كبيرة جدا، لأن السوق هنا يقاس عموما بالآلاف".

وقد بدأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، زيارة رسمية للهند، تستغرق يومين 4-5 تشرين الأول/أكتوبر. ويجري في سياق المفاوضات مع رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، بحث الجوانب الرئيسية لزيادة تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الهندية المميزة، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الملحة. وسيتم في ختام المحادثات، التوقيع على عدد من الوثائق الثنائية.