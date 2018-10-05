مشاريع لوجستية مشتركة للتوقيع بين روسيا والهند

وأضاف: "اليوم سيناقش التنظيم المشترك والتوريد إلى هنا…وتنظيم إنتاج عربات الركاب، ومعدات الحركة".
وأوضح ميشارين أنه نظراً لأن حجم حركة نقل الركاب في الهند كبير جداً، فإن الدخول إلى هذا السوق مهم وشيق بالنسبة للسكك الحديدية الروسية.
وأفاد ميشارين: "على الخط الأول… 600 كلم، هنا يجري الحديث عن حوالي… دفعة أولى من 100 عربة، ومن ثم لدينا آفاق كبيرة جدا، لأن السوق هنا يقاس عموما بالآلاف".
وقد بدأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، زيارة رسمية للهند، تستغرق يومين 4-5 تشرين الأول/أكتوبر. ويجري في سياق المفاوضات مع رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، بحث الجوانب الرئيسية لزيادة تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الهندية المميزة، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الملحة. وسيتم في ختام المحادثات، التوقيع على عدد من الوثائق الثنائية.
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