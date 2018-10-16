مانتوروف: سلوفاكيا شريك تجاري موثوق لروسيا في أوروبا

أكد وزير التجارة والصناعة الروسي، دنيس مانتوروف، في اجتماع مع رئيس الوزراء السلوفاكي، بيتر بيليجريني، إن سلوفاكيا شريك تجاري واقتصادي موثوق لروسيا في أوروبا.

براتيسلافا — سبوتنيك. وقال مانتوروف: إن "سلوفاكيا تعتبر شريك تجاري واقتصادي موثوق لروسيا في أوروبا".

© Sputnik . Evgeny Biyatov وزير الصناعة الروسي: تعزيز الصناعة في روسيا والصين يثير استياء الغرب

وأضاف مانتوروف : "في عام 2017، ارتفع حجم التجارة الروسية السلوفاكية بنسبة 26.4 بالمئة مقارنة مع عام 2016 وبلغ 5.3 مليار دولار"، مشيرا إلى أن "الديناميكيات الإيجابية استمرت حتى النصف الأول من هذا العام، حيث ارتفعت قيمة التداول بنسبة 12.9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، و بلغت 3.3 مليار دولار".

وفقا له، على مدى 25 عاما، تم إنشاء بين البلدين أساس متين من الثقة والمنفعة المتبادلة.

هذا وبدأ يوم الاثنين في مدينة تاترانسكا لومنيكا في شمال سلوفاكيا، اجتماع للجنة الحكومية الروسية السلوفاكية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني.