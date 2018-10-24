السودان يعلن عن حجم إنتاجه من الذهب في 2018

قالت شركة التعدين الحكومية الرئيسية في السودان، يوم الثلاثاء، إن إنتاج البلاد من الذهب بلغ 78 طنا في أول تسعة أشهر من العام الحالي، بما يفوق توقعات الحكومة بنحو 12 بالمئة.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH الخطوة الحكومية التالية لمواجهة "مافيا الذهب" في السودان

وقالت الشركة السودانية للموارد المعدنية إن "التحصيل والإيرادات المدرجة في ميزانية الدولة تحققت بنسبة 97% برغم التحديات الكبيرة التي واجهت قطاع التعدين بسبب الظروف الاقتصادية"، بحسب "رويترز".

وبينما ازدهر قطاع التعدين في السودان خلال السنوات الأخيرة، يقول مسؤولون إن معظم كميات الذهب يجري تهريبها إلى خارج البلاد، مما يحرم البنك المركزي من مورد للعملة الصعبة تحتاجه البلاد بشدة.

ويأمل السودان في وضع حد لعمليات التهريب من خلال مراجعة آلية الشراء وضبط الأسعار بما يتوافق مع السعر في السوق العالمية.