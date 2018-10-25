روسنفط: روسيا لن تخرج من السوق النفطي وباقية في الصدارة مع السعودية وأمريكا

أعلن رئيس شركة "روسنفط" الروسية، إيغور سيتشين، اليوم الخميس، أن روسيا باقية في السوق النفطي لمدة 10 أو 15 عاما، ولن تغادره وستبقى في الصدارة مع كل من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.