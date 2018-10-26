موقف الحكومة الألمانية تجاه "التيار الشمالي-2" لم يتغير

صرحت نائبة المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، أولريك ديمر، اليوم الجمعة، بأن موقف الحكومة تجاه خط أنابيب "التيار الشمالي-2" لم يتغير، وأنه مشروع تجاري، إلا أنه يجب الحفاظ على عبور الغاز عبر الأراضي الأوكرانية.

برلين — سبوتنيك. وقالت ديمر للصحفيين: "لا يوجد موقف جديد بالنسبة لـ "التيار الشمالي-2"… أستطيع أن أؤكد موقف الحكومة الألمانية تجاه "التيار الشمالي-2" مرة أخرى. الموقف لم يتغير. الحديث يدور عن مشروع تجاري قبل كل شيء. ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي مهتمة بأن تواصل أوكرانيا لعب دور في عبور الغاز الروسي".

© Sputnik . Mikhail Voskresensky نوفاك: روسيا لا تتوقع خروج المشاركين في التيار "الشمالي-2"

الجدير بالذكر، أن مشروع " التيار الشمالي 2 " يفترض بناء خطي أنابيب لنقل الغاز بطاقة تمريرية 55 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. ومن المقرر بناءه بجوار خط الأنابيب "التيار الشمالي"، حيث يمر عبر المناطق الإقليمية أو الاقتصادية للدول الواقعة بمحاذاة شواطئ بحر البلطيق، روسيا وفنلندا والسويد والوألمانيادلمانيا. وسينتهي بناؤه في عام 2019.

ويعارض بناء "التيار الشمالي 2" عدد من الدول، على وجه الخصوص أوكرانيا، التي تخشى فقدان مصدرا للدخل مقابل مرور الغاز عبر أراضيها، والولايات المتحدة، التي تمتلك خطط طموحة فيما يتعلق بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، فقد أعلنت كل من لاتفيا وليتوانيا وبولندا مجتمعة، عن معارضتهم لمد هذا الخط، حيث إن قادة تلك الدول على يقين بأنه مشروع سياسي.