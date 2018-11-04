طيران الإمارات تسعى لصفقة محركات مع "رولز-رويس"

قالت شركة "طيران الإمارات"، اليوم الأحد، إنها تقترب من صفقة مع "رولز-رويس" بشأن محركات أحدث طائراتها العملاقة من طراز "ايرباص ايه380" لكنها لم تتوصل إلى اتفاق نهائي بعد.

وثمة شكوك واسعة بخصوص مصير طلبية توريد ما يصل إلى 36 من الطائرة ذات الطابقين، التي تشغل "طيران الإمارات" أكثر من مئة منها بالفعل، بسبب عدم إتمام المحادثات المتعلقة بصفقة منفصلة بين الشركة التي مقرها دبي ومصنعي المحركات.

© Sputnik . Vladimir Vyatkin "طيران الإمارات" تنوي خفض رحلاتها أثناء إغلاق مدرج في مطار دبي العام المقبل

وقال متحدث باسم شركة الطيران عندما سئل عن وضع المفاوضات الجارية مع شركة صناعة المحركات البريطانية "نقترب (من إبرام صفقة مع رولز-رويس) لكننا لم نصل خط النهاية بعد".

كانت صحيفة فرنسية نشرت الأسبوع الماضي ذكرت أن الجانبين توصلا إلى اتفاق، بحسب مانقلت "رويترز".

وتقول مصادر بالقطاع إن "طيران الإمارات" غير راضية عن أداء المحرك "رولز-رويس ترنت 900 " المستخدم في طائرات "ايه380 " العاملة بالفعل وإن نقص الكفاءة ألزم "رولز-رويس" بدفع غرامات باهظة.

وبغية تحسين الأداء وتفادي مثل تلك الغرامات في المستقبل، فسيتعين على "رولز-رويس" إنفاق المزيد على الأبحاث والتطوير في المحرك الجديد في وقت تعاني فيه من تأخيرات ومشاكل في محركاتها للطائرة "بوينج 787 " والطائرة "ايرباص ايه330 نيو".