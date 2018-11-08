مصر تخفض التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية إلى صفر اعتبارا من يناير 2019

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إيفان سوركوش، إن مصر ستخفض التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية إلى صفر اعتبارا من 1 يناير 2019.

وأضاف أن ذلك وفقا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائي في اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بحسب ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".

وأشار سوركوش إلى أن الإعلان الرسمي في هذا الصدد صدر اليوم في القاهرة خلال اجتماع لجنة الشراكة الأوروبية المصرية.

يذكر أن مصر والاتحاد الأوروبي وقعا في 25 يونيو 2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين في مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجي)، بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبي إلى 16 سنة.