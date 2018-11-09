ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 16 شهرا

ارتفع الدولار، اليوم الجمعة، صوب أعلى مستوى في 16 شهرا، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة مستقرة دون تغيير وأعاد التأكيد على موقفه بشأن تشديد السياسة النقدية، ملمحا للمستثمرين بزيادة أسعار الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول.

جاء ذلك بعما انخفضت العملة الأمريكية بقوة بعد إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي، بفعل توقعات بأن نتيجة الانتخابات تجعل اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز المالي أمرا مستبعدا، بحسب "رويترز".

© REUTERS / Faisal Al Nasser تعرف على سعر الريال السعودي أمام الدولار

وارتفع الدولار مجددا، اليوم، وتفوق في الأداء على معظم العملات الرئيسية بدعم من قوة الاقتصاد الأمريكي وزيادة أسعار الفائدة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول في رابع زيادة هذا العام.

وتسبب تجدد صعود الدولار، الذي يميل للارتفاع بفعل التوترات التجارية لكونه إحدى عملات الملاذ الآمن، في دفع اليوان الصيني صوب سبعة يوانات للدولار وتحرك اليورو صوب مستوى 1.13 دولار.