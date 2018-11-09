ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في 16 شهرا

جاء ذلك بعما انخفضت العملة الأمريكية بقوة بعد إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي، بفعل توقعات بأن نتيجة الانتخابات تجعل اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز المالي أمرا مستبعدا، بحسب "رويترز".
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول في رابع زيادة هذا العام.
وتسبب تجدد صعود الدولار، الذي يميل للارتفاع بفعل التوترات التجارية لكونه إحدى عملات الملاذ الآمن، في دفع اليوان الصيني صوب سبعة يوانات للدولار وتحرك اليورو صوب مستوى 1.13 دولار.
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