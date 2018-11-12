صعود أسعار النفط بعد إعلان السعودية خفض إمدادات ديسمبر

وبحلول الساعة 0051 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 93 سنتا أو 1.3 في المئة إلى 71.11 دولار للبرميل، بحسب رويترز.العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا أو 0.9 في المئة عن آخر تسوية إلى 60.73 دولار للبرميل.
وقال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي أمس الأحد إن بلاده تعتزم خفض إمداداتها من النفط للأسواق العالمية 0.5 مليون برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول وذلك في الوقت الذي تواجه فيه أوبك آفاقا غامضة في محاولاتها لإقناع المنتجين الآخرين بالموافقة على خفض منسق للإنتاج.
وقال الفالح للصحفيين إن مخصصات شركة أرامكو السعودية من النفط الخام لزبائنها ستتراجع 500 ألف برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول بالمقارنة مع نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب الانخفاض الموسمي في الطلب. ويمثل ذلك تخفيضا في إمدادات النفط العالمية بنحو 0.5 في المئة.
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