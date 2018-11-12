صعود أسعار النفط بعد إعلان السعودية خفض إمدادات ديسمبر

ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد في المئة اليوم الاثنين بعد أن أعلنت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم عن خفض إمدادات شهر ديسمبر/ كانون الأول وهو ما ينظر إليه على أنه إجراء لوقف تراجع السوق الذي شهد هبوطا بنسبة 20 في المئة منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول.

وبحلول الساعة 0051 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 93 سنتا أو 1.3 في المئة إلى 71.11 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

© Sputnik . انخفاض أسعار النفط على خلفية زيادة المعروض العالمي

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتا أو 0.9 في المئة عن آخر تسوية إلى 60.73 دولار للبرميل.

وقال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي أمس الأحد إن بلاده تعتزم خفض إمداداتها من النفط للأسواق العالمية 0.5 مليون برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول وذلك في الوقت الذي تواجه فيه أوبك آفاقا غامضة في محاولاتها لإقناع المنتجين الآخرين بالموافقة على خفض منسق للإنتاج.

وقال الفالح للصحفيين إن مخصصات شركة أرامكو السعودية من النفط الخام لزبائنها ستتراجع 500 ألف برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول بالمقارنة مع نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب الانخفاض الموسمي في الطلب. ويمثل ذلك تخفيضا في إمدادات النفط العالمية بنحو 0.5 في المئة.