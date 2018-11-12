وزير الطاقة السعودي: لا توجد خطط لحل "أوبك"

أكد وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أنه لا توجد خطط لحل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

صرح الوزير السعودي بأنه لا توجد خطة لحل هذه المنظمة، وذلك بعد إلقائه كلمة في اجتماع "أديبك 2018".

وقال الفالح: "يمكنني أن أؤكد لكم بأنه لا توجد خطط لحل المجموعة".

يذكر بأن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نشرت، في وقت سابق، على مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية "KAPSARC"، دراسة للآثار والنتائج المترتبة على إمكانية حل مجموعة "أوبك".

وأضافت الصحيفة أن المشروع البحثي لا يعكس مناقشة نشطة داخل الحكومة بشأن احتمالات الخروج من منظمة البلدان المصدرة للبترول في الأجل القريب.

كما ذكرت أن كبار المسؤولين السعوديين يعتبرون هذه الدراسة تحقيقا على مستوى السياسة الاقتصادية ذا أولوية عالية. وقال سيمينسكي إنه أمر بالدراسة، وأن التحليل ليس غريبا ويستكشف موضوعات يتعمق فيها باحثوه في العموم.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مسؤول حكومي كبير، أنه في حين أنه لا يوجد نقاش في الحكومة السعودية حول حل منظمة أوبك قريبا، فقد بدأ كبار المسؤولين الحكوميين مؤخرا في التشكيك في الأساس المنطقي الطويل الأمد للمنظمة

بسبب النفوذ الذي يمكن أن تحققه المملكة العربية السعودية وروسيا في الأسواق.