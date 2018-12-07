روسيا ترغب في خفض إنتاجها من النفط 150 ألف برميل في اليوم

أبدت روسيا رغبتها في خفض إنتاجها من النفط 150 ألف برميل في اليوم كحد أقصى في الـ 3 أشهر الأولى من عام 2019.

موسكو — سبوتنيك. ووفقا للمصدر، فإن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أوضح لمنظمة "أوبك" ولجنة المتابعة في "أوبك+"، أن روسيا تأمل أن تخفِض إنتاجها من النفط بحجم 100-150 ألف برميل فقط في اليوم، نظرا لصعوبة زيادة تخفيض الإنتاج في موسم الشتاء.

© Sputnik . Михаил Воскресенский نوفاك ردا على ترامب: لا نركز على التغريدات بل على تقييمات السوق ومؤشرات القطاع النفطي

وقال مصدر في "أوبك" مطلع على مناقشات الصفقة لوكالة "سبوتنيك": "اقترحت موسكو الحفاظ على حجم التخفيض المحدد لمدة ثلاثة أشهر في عام 2019، ومن ثم النظر في الإبقاء عليه أو زيادته اعتمادا على مؤشرات السوق الأساسية".

قال الوزير للصحفيين، في وقت سابق، ردا على سؤال حول تسريبات لمعلومات حول الصعوبات التي تواجهها روسيا لتقليل إنتاج النفط، قال نوفاك:" بشكل عام، هذا ليس تسريبات، لدينا في الشتاء ظروف مناخية خاصة".

وأضاف: "قبل ذلك، قلنا أيضا أنه بالنسبة لنا التخفيض أكثر صعوبة بسبب الظروف الجيولوجية والمناخية. لذلك هذه هي سمات صناعة النفط لدينا، هذه ليست أخبار أو تسريب".

وأوصى اجتماع لجنة المتابعة الوزارية لمنظمة "أوبك+" في فيينا الأربعاء الفائت، بتخفيض إنتاج النفط في النصف الأول من عام 2019.