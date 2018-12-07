وزير الطاقة السعودي: بعد قرار "أوبك"… الأمريكيون يتنفسون الصعداء

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن الرياض لن تخفض إنتاج النفط أكثر مما ينبغي، لكي لا ينمو إنتاج النفط الصخري الأمريكي سريعا جدا.

وأضاف، اليوم الجمعة: "منتجو النفط الأمريكيون يتنفسون الصعداء بعد قرار "أوبك" بخفض إنتاجها خلال 6 أشهر مقبلة تبدأ في يناير المقبل"، بحسب "رويترز".

وتابع: "أوبك مستعدة للدعوة إلى اجتماع غير عادي لسد أي فجوة في المعروض"، مشيرا إلى أن المنظمة لن تواصل خفض إنتاج النفط إذا حدث انقطاع في المعروض".

واستطرد: "نخفض مبيعات أصناف النفط الخام الخفيف مع انكماش العلاوة السعرية سريعا، ولن نحمل المستهلكين فوق طاقتهم".

ولفت إلى أن العلاقات الأمريكية السعودية مبنية على قيم مشتركة، وأن الرياض لبت توقعات السوق والمستهلكين، مشيرا إلى أن السياسة النفطية لا تحركها الدوافع السياسية.

وأوضح وزير الطاقة السعودي أن العقوبات الإيرانية الأخف تجعل المشترين يطلبون نفطا سعوديا أقل، مشيرا إلى أن السعودية ستتحمل أكثر من حصتها من تخفيضات إنتاج النفط.

وأعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" خفض مستوى إنتاج النفط 0.8 مليون برميل يوميا، لمدة 6 أشهر تبدأ من يناير المقبل.

وكان وزير النفط العراقي، تامر الغضبان، أعلن اليوم الجمعة، أن دول منظمة "أوبك" تتحمل خفض الإنتاج ـمقدار 800 ألف برميل من إجمالي خفض الإنتاج، ومن المرتقب أن تخفض الدول من خارج المنظمة إنتاجها بمقدار 400 ألف برميل يوميا.