إيران تستأنف تصدير الغاز إلى العراق

أفاد موقع وزارة النفط الإيرانية "شانا"، اليوم السبت، أن طهران استأنفت تصدير الغاز إلى العراق بعد فترة توقف بسبب عطل في أحد خطوط الأنابيب بعد انهيار أرضي وفيضانات.

© AFP 2018 / Shwan Mohammed إيران توقف ضخ الغاز عن العراق

وذكر الموقع الخاص بالوزارة "شانا" أن شركة الغاز الوطنية الإيرانية اليوم قامت بإعادة تشغيل الأنابيب إلى العراق بعد إصلاحها.

وكان العراق قد أعلن في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت أن صادرات الغاز توقفت في أعقاب زلزال مما حرم شبكة الكهرباء العراقية من 2500 ميغاوات في ظل اعتماد بغداد الشديد على الغاز الإيراني لتغذية محطاتها.

يذكر أن الولايات المتحدة سمحت للعراق بمواصلة استيراد الغاز الطبيعي وإمدادات الطاقة لمدة 45 يوما من إيران بالرغم من فرض عقوبات اقتصادية على الأخيرة.