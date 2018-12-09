شركتان بريطانية وإماراتية توقعان اتفاقا مع مصر لشراء حصص للغاز الطبيعي

القاهرة — سبوتنيك. وقال بيان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الأحد 9 ديسمبر / كانون الأول الجاري: "وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اتفاق شراء شركتى (بى بى) الإنجليزية ومبادلة الإماراتية، حصصا في نصيب شركة إينى الإيطالية بمنطقة امتياز نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط، التي تتشارك فيها إينى الإيطالية بنسبة 85 في المئة وشركة ثروة للبترول المصرية بنسبة 15 في المئة".

© Sputnik . Igor Zarembo شركة إيني الإيطالية تبيع 10% من حصتها من حقل "شروق" المصري لشركة إماراتية

وبحسب البيان، "يشمل الاتفاق شراء شركة (بى بى) نسبة 25 في المئة وشراء شركة مبادلة نسبة 20 في المئة من حصة "إينى"، وبذلك تصبح حصص الشركاء في منطقة الامتياز 40 في المئة لشركة إينى و25 في المئة لشركة (بى بى) و20 في المئة لشركة مبادلة و15 في المئة لشركة ثروة للبترول".

ويجرى حاليا حفر البئر الأولى في منطقة الامتياز، التي تقع على بعد 50 كم من الشاطئ، وفي أعماق تتراوح بين 50 و400 متر، وتغطى مساحة إجمالية تبلغ 739 كم مربع، باستثمارات حدها الأدنى 105 مليون دولار لحفر بئرين.

وصرح الملا عقب التوقيع أن:"تعدد وتنوع الشركات العالمية العاملة بالمنطقة يؤكد على الثقة في مناخ الاستثمار بصناعة البترول والغاز بمصر، ويسهم في تنويع مصادر التمويل، والعمل على تخفيف عنصر المخاطرة بالنسبة للشركاء، فضلا عن تنوع التكنولوجيات، وهو ما ينعكس في النهاية على دعم استراتيجية وزارة البترول في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطيات وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز وتأمين مصادر الإمدادات لاحتياجات السوق المحلي وخطط التنمية الاقتصادية".

وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزا إقليميا للغاز عبر نقل الغاز من عدة دول في المنطقة، منها قبرص وإسرائيل، لإسالته في منشآت الإسالة في مصر وإعادة تصديره.

وأعلنت وزارة البترول المصرية في أغسطس/آب الماضي عن توقيع اتفاقية مع شركتي إيجاس، وثروة للبترول، وشركة إيني الإيطالية بمنطقة نور البحرية بالبحر المتوسط لحفر بئرين بإجمالي استثمارات 105 مليون دولار.