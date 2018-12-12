"فولكسفاغن" تختار دولة في الشرق الأوسط لإقامة مصنعها الجديد للسيارات

اتخذت شركة السيارات الألمانية "فولكس فاغن" قرارا ببناء مصنع جديد لإنتاج سيارات من نوع شكودا وسيات في تركيا في عام 2022 بديلا عن رومانيا وبلغاريا.

وذكرت موقع اقتصادي أوروبي أن شركة "فولكس فاغن" الألمانية قررت فتح مصنع في تركيا سيوظف حوالي 5000 شخص سنويا وينتج سيارات من نوع شكودا وسيات.

واعتبرت الموقع أن قرار "فولكس فاغن" جاء بعد تطبيع العلاقات بين أنقرة وبرلين، حيث تراجعت حدة التوتر في العلاقات الثنائية بين تركيا وألمانيا بعد زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لألمانيا في أيلول/ سبتمبر الماضي، مما أعطى زخما للاستثمارات.

وبحسب الموقع، كانت الشركة تخطط لفتح مصنع جديد في أوروبا الشرقية، وأن المواقع المحتملة هي بلغاريا وتركيا ورومانيا. وقال رئيس الشركة، هيربرت ديس، إن شركة صناعة السيارات تبحث عن مصنع جديد متعدد المراكز في أوروبا الشرقية، على أن يبدأ إنتاجه بعد عام 2022.

وبحسب الموقع، سيكون لدى المصنع الجديد ما بين 4000 و5000 موظف، وسينتج المصنع سيارات الدفع الرباعي من نوع شكودا كاروك وسيات أتيكا، والتي يتم تصنيعها حاليا في مدنية كفاسيني التشيكية.