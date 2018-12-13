الشركات السورية تجتاح تركيا

كشفت شركة أبحاث تركية عن تأسيس أكثر من 10 آلاف شركة، أصحابها من الجنسية السورية في تركيا بعد انتقالهم هربا من الحرب الدائرة في بلادهم سوريا.

© Sputnik . Alexey Vitvitsky المفوضية الأوروبية ترفع معدل دعم اللاجئين السوريين في تركيا

ونقل موقع " ترك برس " معلومات عن مركز الأبحاث الذي تطرق إلى عدد الشركات السورية التي أسست في تركيا خلال السنوات الـ 7 الأخيرة.

ووفقا لمعلومات المركز بلغ عدد الشركات 7 آلاف و243 شركة مرخصة ومسجلة قانونيا لدى السلطات التركية، أما الشركات الأخرى فهي تعمل بشكل غير مرخص. أما على صعيد القطاعات فيستثمر السوريين في قطاعات التجارة بالجملة، والعقارات، والتجارة بالتجزئة، والوكالات السياحية، إضافة إلى شركات الاستشارات، والنقل البري، والأغذية والنسيج.

كما أشار المركز أن المستثمرين السوريين تصدروا القائمة في تركيا في عام 2018، حيث بلغ عدد الشركات المفتتحة خلال الأشهر الأولى حوالي 778 شركة جديدة.

أما مجموع رأسمال الشركات السورية المسجلة في تركيا بلغ حوالي 22.1 مليون دولار بحسب معلومات المركز.

وتصدرت مدينة إسطنبول من حيث وجود الشركات السورية، حيث تحتضن المدينة التركية 473 شركة سورية، تلتها ولاية مرسين في الجنوب، بـ 182 شركة.

وتشير الإحصائيات التركية إلى أن عدد السوريين المتواجدين في تركيا بحلول يونيو/حزيران 2018، بلغ 3 ملايين و325 ألف شخص، متوزعين على مختلف الولايات التركية.