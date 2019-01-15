الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة بعد بيانات صينية أثارت مخاوف من تباطؤ عالمي

تراجعت الأسهم الأمريكية، يوم الاثنين، بعد هبوط غير متوقع في الصادرات الصينية أثار المخاوف مجددا من تباطؤ اقتصادي عالمي ودفع المستثمرين إلى توخي الحذر مع انطلاق موسم إعلان نتائج الأعمال.