نكسة جديدة لشركة "هوندا" اليابانية

قررت الشركة اليابانية للسيارات "هوندا" إغلاق مصنع السيارات الوحيد لها في بريطانيا في عام 2022 ما سيشكل ضربة قوية لصناعة السيارات في بريطانيا.

وذكرت قناة " بي بي سي " البريطانية نقلا عن عضو البرلمان البريطاني، جاستين توملينسون، أن اجتماعا مع وزير الأعمال البريطاني قرر خلاله إغلاق المصنع الياباني للسيارات نهائيا بحلول عام 2022.

ومصنع "هوندا" للسيارات الواقع في مدينة سويندون بجنوب إنجلترا وهو الثاني من حيث عدد المصانع التي سيتم إغلاقها في عام 2022 وذلك بعد قرار الشركة بدمج مواقع الإنتاج مع تركيزها على تكنولوجيا السيارات الجديدة.

وأنتجت "هوندا" أكثر من 160 ألف سيارة في سويندون حيث تصنع النسخة الهاتشباك من الطراز سيفيك الرائج، أي أقل بقليل من عشرة بالمئة من إجمالي إنتاج بريطانيا البالغ 1.52 مليون سيارة.