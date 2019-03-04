الصين: التقدم في محادثات التجارة مع أمريكا "يلقى ترحيبا"

قال مسؤول صيني كبير، اليوم الاثنين، إن "التقدم الجوهري" الذي حققته الصين والولايات المتحدة في محادثاتهما التجارية "يلقى ترحيبا" في كلا البلدين وفي أنحاء العالم، ليعيد التأكيد على نظرة بكين المتفائلة للمحادثات.

وقال تشانغ يي سوي، وهو سفير سابق للصين في واشنطن، والمتحدث الحالي باسم برلمان الصين في إفادة صحفية: "التاريخ يظهر أن التعاون هو الخيار الأمثل لأكبر اقتصادين في العالم"، وفقا لـ"رويترز".

© REUTERS / Jim Young الرئيس الأمريكي يطلع على تطورات محادثات التجارة مع الصين

وتبادلت الصين والولايات المتحدة فرض الرسوم على بضائع بمئات المليارات من الدولارات لكل منهما، وتهدف المحادثات إلى تهدئة نزاع عانت منه أسواق المال وأربك سلاسل إمداد المصانع وقلص صادرات الولايات المتحدة الزراعية.

وقال تشانغ: "حققوا حتى الآن تقدما جوهريا في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

"العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة مربحة بطبيعتها لكلا الطرفين، ونأمل أن يتمكن الطرفان من مواصلة التقدم في المشاورات للوصول إلى اتفاق في صالح الطرفين".