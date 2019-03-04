الصين: التقدم في محادثات التجارة مع أمريكا "يلقى ترحيبا"

وقال تشانغ يي سوي، وهو سفير سابق للصين في واشنطن، والمتحدث الحالي باسم برلمان الصين في إفادة صحفية: "التاريخ يظهر أن التعاون هو الخيار الأمثل لأكبر اقتصادين في العالم"، وفقا لـ"رويترز".
وتبادلت الصين والولايات المتحدة فرض الرسوم على بضائع بمئات المليارات من الدولارات لكل منهما، وتهدف المحادثات إلى تهدئة نزاع عانت منه أسواق المال وأربك سلاسل إمداد المصانع وقلص صادرات الولايات المتحدة الزراعية.
وقال تشانغ: "حققوا حتى الآن تقدما جوهريا في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".
"العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة مربحة بطبيعتها لكلا الطرفين، ونأمل أن يتمكن الطرفان من مواصلة التقدم في المشاورات للوصول إلى اتفاق في صالح الطرفين".
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