دولة أكثر من 8 مليون شخص فيها لا يستخدمون "النقود" على الإطلاق

أطلقت تقارير صحفية تحذيرا شديدا من أن النظام النقدي في دولة أوروبية على وشك الانهيار، خاصة بعدما تنامى عدد من لا يستخدمون "النقود" على الإطلاق.

ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا، حذرت فيه من انهيار النظام النقدي البريطاني، بسبب تراجع استخدام "النقود" في مقابل وسائل الدفع الرقمية الأخرى.

وقالت الصحيفة البريطانية إن هناك أكثر من 8 مليون شخص في المملكة المتحدة، لا يتعاملون بالنقود على الإطلاق، ويعيشون في مجتمع "غير نقدي" على الإطلاق.

وحذر التقرير من تراجع استخدام النقود إلى نحو 10% فقط بين جميع المدفوعات الأخرى، خلال السنوات الـ15 المقبلة.

وحذر التقرير من أن "البنية التحتية النقدية" في بريطانيا يواجه خطر الانهيار، خاصة بعدما قررت عدد كبير من المصارف إغلاق قطاع كبير من فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي، بعد عزوف الناس عنها.

وطالب بضرورة اعتماد عدد كبير من الشركات والمنظمات تقديم خدمات أساسية تابعة يتم إلزام المستهلكين فيها على الدفع نقدا.

UK’s cash system ‘on the verge of collapse’, report finds https://t.co/pVJdRZUP7p pic.twitter.com/MusxBvpRIJ — nadiadalouh (@sabrin999) March 6, 2019

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وتجاوزت في العام الماضي 2018، بطاقات الخصم، العملات الورقية والمعدنية، كشكل الدفع الأكثر شعبية في المملكة المتحدة، للمرة الأولى.

وأشار التقرير إلى أن عددا كبيرا من الشركات التي تعمل في منظومة ماكينات الصراف الآلي أو التي تعمل في تجهيز وتصنيع العملات الورقية أو المعدنية، تخطط الانسحاب من السوق، بسبب تراجع ربحيتها بصورة كبيرة.