نائب وزير التجارة الصيني: نعمل مع أمريكا ليلا ونهارا للتوصل لاتفاق تجاري

قال وانغ شو وين نائب وزير التجارة الصيني اليوم السبت 9 مارس/آذار إن الصين والولايات المتحدة ما زالتا تعملان ليلا ونهارا للتوصل لاتفاق تجاري يحقق مصالح الجانبين وآمال العالم بما في ذلك إلغاء التعريفات الجمركية التي فرضها كل جانب على الآخر.

وذكر وانغ خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني أنه متفائل بشأن المفاوضات مع واشنطن مضيفا أن أي آلية تجارية يتم التوصل إليها يجب أن تقوم على المساواة وأن تكون عادلة، وفقا لرويترز.

واستمرت معركة الرسوم بين أكبر اقتصادين في العالم شهورا فيما ضغطت واشنطن علي بكين للتعامل مع مخاوفها القائمة منذ فترة إزاء ممارسات وسياسات الدعم الخاصة بالقطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا ودخول السوق وحقوق الملكية الفكرية.

ولم يتضح متى وأين سيعقد كبار المفاوضين من البلدين اجتماعهم المقبل.

وقال كليت ويليمز المستشار التجاري للبيت الأبيض أمس الجمعة (8 مارس آذار) إن مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب لم يقدموا أي خطط جديدة لإرسال فريق إلى الصين لإجراء محادثات تجارية مباشرة على الرغم من أنه ما زال هناك عمل كثير يتعين إنجازه من أجل التوصل لاتفاق.