السودان يسعى لجذب أكثر من مليون سائح أجنبي في عام 2019

أعلنت سامية علي أحمد أوشيك، الأمين العام للمجلس الأعلى للسياحة والاستثمار بولاية البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن السودان يرغب في وصول عدد السياح القادمين إلى البلاد لأكثر من مليون سائح أجنبي في عام 2019.

موسكو — سبوتنيك. قالت أوشيك في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك" على هامش فعاليات اليوم الأول لمعرض موسكو الدولي للسفر والسياحة: "في الحقيقة هناك نمو واضح (في عدد السياح القادمين إلى السودان)، نرغب في وصول عدد السائحين لأكثر من مليون سائح هذا العام.

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السياح يتوجهون إلى السودان لممارسة رياضات السباحة والغوص ورحلات "السفاري" ونشاطات أخرى في كل أنحاء السودان".

وأضافت أوشيك "الآن لدينا مشاريع على مستوى التخطيط، ولدينا خارطة استثمارية سياحية لعام 2019، وهناك برامج على مستوى التخطيط وعلى مستوى البنية التحتية والعرض الاستثماري والتسويق".

ووفقا لأوشيك، يسعى السودان لأن يصبح " مركزا للاستثمار في مجال السياحة".

الجدير بالذكر أن موسكو تستضيف في الفترة 12 — 14 آذار/مارس الجاري، فعاليات الدورة الـ 26 لمعرض موسكو الدولي للسفر والسياحة.

ويشارك في هذا المعرض أكثر من 1800 شركة من 54 دولة أجنبية. ويشارك في هذا المعرض عدد من الدول العربية، من بينها مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر ولبنان والسودان ومصر وتونس والمغرب والأردن وغيرها.