الجنيه المصري يحقق انتصارا جديدا أمام الدولار

وبحسب موقع "بوابة أخبار اليوم" الرسمي المصري، ففقد الدولار الأمريكي نحو 6 قروش في سعر البيع والشراء.

ورصد الموقع، سعر الدولار في البنوك وفقا لأحدث أسعار التداول، حيث سجل سعر صرف الدولار نحو 17.28 جنيه للشراء و17.38 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصرف المتحد، وبنك الاستثمار العربي، وبنك قناة السويس، والبنك التجاري الدولي — مصر، بينما سجل سعر الدولار نحو 17.30 جنيه للشراء، و17.40 جنيه للبيع، في البنك العربي الإفريقي الدولي.

وكانت وكالة رويترز أعلنت أمس الأحد ارتفاع سعر الجنيه أمام الدلار إلى أعلى مستوياته في أكثر من عامين، مدعوما بزيادة تدفقات الأموال الأجنبية على البلاد.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" جرى تداول العملة بسعر 17.34 جنيه للدولار الأحد، لتزيد أكثر من ثلاثة بالمئة مقارنة مع مستوى 17.86 الذي سجلته في 22 يناير كانون الثاني حين بدأت أحدث موجة صعود لها.

وقال هاني فرحات خبير الاقتصاد ببنك الاستثمار المصري سي.آي كابيتال "ترون أن معظم المؤشرات تتحسن… السياحة والصادرات وإحلال الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي محل الواردات والتحويلات التي بلغت مستوى ذروة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتحسن قليلا".

وأضاف أن ارتفاع التدفقات يرجع في جزء كبير منه إلى تخلي مصر عن آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، والتي كانت تضمن للمستثمرين الراغبين في بيع ما بحوزتهم من أوراق مالية حكومية تحويل أموالهم إلى الخارج بالدولار.