تركيا تقترض مليار دولار

قالت مصادر مصرفية إن الخزانة التركية اقترضت مليار دولار في إعادة فتح سندات مقومة بالدولار.

© Sputnik . Alexei Drujenin صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التركي بنسبة 4 %

وأشارت المصادر التي تحدث مع وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، إلى أن هذا القرض سيكون مُستحق في أبريل/ نيسان 2019، مع عائد نهائي بنسبة 7.15 بالمئة.

وفوضت تركيا بنوك غولدمان ساكس وجيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد في إعادة فتح السندات. واقترضت تركيا في الأصل ملياري دولار في يناير/ كانون الثاني.

وبحسب "رويترز"، من المتوقع أن تعلن الخزانة التركية، اليوم الأربعاء، عن النتائج الرسمية للاقتراض.

وتخطط الخزانة التركية لاقتراض ثمانية مليارات دولار إجمالا من الأسواق العالمية هذا العام، وانتهت من اقتراض 6.4 مليار دولار أو نحو 80 بالمئة من تلك القيمة في الربع الأول.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في فبراير/ شباط 2018، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد التركي خلال عام 2018 بنسبة 4 %.

وجاء في تقرير أعدته بعثة الصندوق إلى تركيا أن الاقتصاد التركي استعاد عافيته خلال العام الماضي.



