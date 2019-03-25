تسجيل
13:47 25 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    عامل يتكلم عبر الراديو من حقل غاز ضخم في إيران

    مسؤول كبير: تركيا طلبت زيادة وارداتها من الغاز الإيراني

    © AFP 2019 / Atta Kenare
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، حسن منتظر تورباتي، اليوم الاثنين، إن الدول المجاورة مهتمة بشدة بزيادة حجم شراء الغاز من طهران.

    وأضاف أن "تركيا طلبت زيادة واردات الغاز من إيران، وأن المحادثات جارية بين المسؤولين الإيرانيين والأتراك لتصدير الغاز إلى تركيا"، بحسب وكالة مهر.

    وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الإيرانية الوطنية (NIGC) أن هناك ارتفاعا كبيرا في صادرات الغاز الإيرانية إلى الدول المجاورة خلال السنة الإيرانية الماضية (1397) "انتهت في 21 مارس 2019".

    وتابع: "بناء على اتفاقات سابقة، إيران تعزز حاليا صادرات الغاز إلى عدد من الدول من بينها تركيا والعراق وأرمينيا وأذربيجان".

    زعماء دول مجلس التعاون الخليجي أثناء القمة الخليجية في الرياض
    © REUTERS / HANDOUT
    قطر تتحدث عن سباق التسلح في المنطقة وتوجه دعوة إلى الخليج بشأن إيران

    وكانت وزارة النفط الإيرانية قالت إن طهران بصدد إطلاق أربع مراحل جديدة في حقل بارس الجنوبي، أكبر حقل غاز في العالم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 110 ملايين متر مكعب يوميا.

    ولم ترد معلومات إضافية عن موعد إطلاق المراحل الأربع الجديدة.

    وفي الشهر الماضي، صرح وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه للتلفزيون الرسمي بأن إنتاج إيران من الغاز من حقل بارس الجنوبي بلغ 610 ملايين متر مكعب يوميا.

    والحقل البحري مشترك بين إيران وقطر وتطلق الأخيرة عليه اسم حقل الشمال.

    وقال زنغنه، الشهر الماضي، إن إنتاج إيران اليومي من الغاز من الحقل يفوق إنتاج قطر.

    وعلقت توتال الفرنسية ومؤسسة البترول الوطنية الصينية الاستثمار في مشروع بارس الجنوبي، العام الماضي، بعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع إيران.

    وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على قطاعي الطاقة والبنوك في إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية في 2015.

    انظر أيضا:

    النشيد الوطني الإسرائيلي يعزف في قطر... ماذا يحدث
    قطر تواصل تحقيق "إنجازات غير مسبوقة" على طريق المونديال
    قلق أمريكي من "حرب طيران" بين قطر والإمارات... وبومبيو يعلن عن تحرك
    أول لقاء رفيع بعد "قرار أثار الجدل"... لماذا توجه وزير خارجية السودان إلى قطر
    الكلمات الدلالية:
    إيران, الغاز الطبيعي, تركيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    المتزحلقة الروسية ألينا زاغيتوفا خلال تقديم فقرة للأداء الفني الفردي للنساء، في إطار بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد لعام 2019 في مدينة سايتامي اليابانية
    كيف مرّ عيد "النوروز" في العراق وسوريا وبأي حال أصبحت القرم وروسيا...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    تقرير مولر: لسان الحمار الديموقراطي طويل دون فائدة!
    تقرير مولر... لسان "الحمار الديموقراطي" طويل دون فائدة
    عملية الناتو العسكرية ضد يوغوسلافيا: تاريخ النزاع
    عملية "الناتو" العسكرية ضد يوغوسلافيا: تاريخ النزاع
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك