مسؤول كبير: تركيا طلبت زيادة وارداتها من الغاز الإيراني

قال الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، حسن منتظر تورباتي، اليوم الاثنين، إن الدول المجاورة مهتمة بشدة بزيادة حجم شراء الغاز من طهران.

وأضاف أن "تركيا طلبت زيادة واردات الغاز من إيران، وأن المحادثات جارية بين المسؤولين الإيرانيين والأتراك لتصدير الغاز إلى تركيا"، بحسب وكالة مهر.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الإيرانية الوطنية (NIGC) أن هناك ارتفاعا كبيرا في صادرات الغاز الإيرانية إلى الدول المجاورة خلال السنة الإيرانية الماضية (1397) "انتهت في 21 مارس 2019".

وتابع: "بناء على اتفاقات سابقة، إيران تعزز حاليا صادرات الغاز إلى عدد من الدول من بينها تركيا والعراق وأرمينيا وأذربيجان".

© REUTERS / HANDOUT قطر تتحدث عن سباق التسلح في المنطقة وتوجه دعوة إلى الخليج بشأن إيران

وكانت وزارة النفط الإيرانية قالت إن طهران بصدد إطلاق أربع مراحل جديدة في حقل بارس الجنوبي، أكبر حقل غاز في العالم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 110 ملايين متر مكعب يوميا.

ولم ترد معلومات إضافية عن موعد إطلاق المراحل الأربع الجديدة.

وفي الشهر الماضي، صرح وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه للتلفزيون الرسمي بأن إنتاج إيران من الغاز من حقل بارس الجنوبي بلغ 610 ملايين متر مكعب يوميا.

والحقل البحري مشترك بين إيران وقطر وتطلق الأخيرة عليه اسم حقل الشمال.

وقال زنغنه، الشهر الماضي، إن إنتاج إيران اليومي من الغاز من الحقل يفوق إنتاج قطر.

وعلقت توتال الفرنسية ومؤسسة البترول الوطنية الصينية الاستثمار في مشروع بارس الجنوبي، العام الماضي، بعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الشركات التي تتعامل مع إيران.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على قطاعي الطاقة والبنوك في إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية في 2015.