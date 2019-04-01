وزير النفط الإيراني: سوق النفط في وضع هش

أعلن وزیر النفط الإيراني بیجن نامدار زنكنه أن زیارته إلى روسیا تهدف إلى تبادل الآراء مع نظیره الروسي ألكسندر نوفاك فیما یخص وضع سوق النفط، قائلا إن سوق النفط باتت فی وضع هش من حیث العرض والطلب.

وأدلى زنكنه بهذه التصریحات لدى وصوله إلى موسكو صباح الیوم الإثنین، وأضاف أن روسیا تعد واحدة من أكبر المنتجین للنفط في العالم، لافتا إلى الوضع الهش الذی تمر به سوق النفط خاصة في ضوء الإجراءات الأمريكیة المتخذة ضد كبار المنتجین للنفط في العالم، مما یستدعي أن یحرص المنتجون على الحؤول دون نشوب أية مشكلة في سوق النفط؛ كما نقلت وكالة "أرنا".

© Sputnik . Eva Maria Uzcategui الولايات المتحدة تهدد تجار النفط العالميين بعقوبات لأي علاقات تجارية مع فنزويلا

وتابع وزیر النفط، أن " أمريكا باتت تسعى على الدوام وراء تصعید الحظر ضد كبار المنتجین للنفط بالعالم، كما أنها فرضت الحظر على روسیا من حیث التوسع فی سوق النفط.

وفیما أشار إلى الحظر المفروض من قبل أمريكا ضد فنزویلا وإیران فی مجال النفط، صرح زنكنه، أن "هناك العدید من الدول بالعالم بما فیها لیبیا ونیجیریا، تعرضت إلى مشاكل جراء الإجراءات الأمريكیة، مؤكدا بذلك أن دراسة الأوضاع فی سوق النفط یشكل قسما من مباحثاته مع الجانب الروسي الیوم".

وفي سیاق آخر، أكد زنكنه على استمرار التعاون الإیرانی- الروسی فی مجال النفط وقال، أنه سیجري كذلك مباحثات فیما یخص تطویر الحقول النفطیة، منوها إلى الرغبة المتوفرة لدي روسیا منذ فترة طویلة في التعاون مع إیران فی قطاع النفط.

وأشار زنغنه، إلى أن الوفد المرافق له في زیارته إلى موسكو، یضم عددا من المسؤولین بوزارة الزراعة، مؤكدا أنه ستجری خلال الزیارة مباحثات حول سبل تعزیز التعاون التجاری الثنائي في إطار الإتفاقات التي تمت سابقا بین رئیسي البلدین حول تبادل السلع.

وتعد زیارة زنكنة إلى روسیا ذات أهمیة كبیرة من جانبین: أولا أن أمريكا باتت تسعى وراء تصعید الحظر على إیران في مجال النفط، وثانیا، أن الدول الأعضاء وغیر الأعضاء في أوبك على وشك اتخاذ قرار بشأن تحدید سیاساتهم الجدیدة للنصف الثاني من العام الحالي 2019.