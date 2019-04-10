النفط يقفز بدعم من هبوط حاد في مخزونات البنزين الأمريكية

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 68 سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 64.66 دولار للبرميل قرب أقوى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن مخزونات الخام قفزت سبعة ملايين برميل الأسبوع الماضي متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 2.3 مليون برميل. لكن مخزونات البنزين هبطت 7.7 مليون برميل أو أكثر من ثلاثة أضعاف توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره مليونا برميل.
وتلقى أسعار النفط دعما أيضا من عقوبات أمريكية على صادرات الخام من إيران وفنزويلا وتخفيضات في الإمدادات من دول "أوبك" وحلفاء للمنظمة من بينهم روسيا.
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