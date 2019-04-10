النفط يقفز بدعم من هبوط حاد في مخزونات البنزين الأمريكية

قفزت أسعار النفط أكثر من 1% أثناء التعاملات اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات أمريكية هبوطا حادا في مخزونات البنزين ألقى بظلاله على ارتفاع مخزونات الخام إلى أعلى مستوى خلال 17 شهرا.

© REUTERS / Ramzi Boudina أوبك تخفض توقعاتها لنمو العرض على النفط من خارج المنظمة في 2019

صعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.12 دولار، أو 1.5 في المئة، إلى 71.73 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 68 سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 64.66 دولار للبرميل قرب أقوى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن مخزونات الخام قفزت سبعة ملايين برميل الأسبوع الماضي متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 2.3 مليون برميل. لكن مخزونات البنزين هبطت 7.7 مليون برميل أو أكثر من ثلاثة أضعاف توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره مليونا برميل.

وتلقى أسعار النفط دعما أيضا من عقوبات أمريكية على صادرات الخام من إيران وفنزويلا وتخفيضات في الإمدادات من دول "أوبك" وحلفاء للمنظمة من بينهم روسيا.