"فولكسفاغن" تطلق سيارة كهربائية لمنافسة "تسلا اكس" في الصين 2021

قالت فولكسفاجن، اليوم الأحد، إنها ستنتج سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، كهربائية بالكامل للسوق الصينية من 2021، لتدخل في شريحة تهيمن عليها الفئة "اكس" من تسلا.

السيارة الجديدة هي الأحدث ضمن سياسة جريئة لفولكسفاجن في طرح السيارات الكهربائية بالصين، حيث تمنح السلطات معاملة تفضيلية للسيارات عديمة الانبعاثات.

© REUTERS / TOBY MELVILLE "تسلا" تعلن عن حدث استثنائي في منتصف مارس

أوضحت فولكسفاجن أن سيارتها "آي.دي رومز" ستحوي ثلاثة صفوف من المقاعد وسيصل مداها التشغيلي إلى 450 كيلومترا، بحسب مانقلت "رويترز".

هذا وكان إيلون ماسك، مؤسس تسلا في مجموعة تغريدات، قد كشف في وقت سابق عن أن الشركة ستكشف النقاب عن سيارتها "تسلا واي" (Tesla Y)، في مؤتمر عالمي يوم 14 مارس/آذار بولاية لوس أنجلوس الأمريكية، وفقا لما نشرته صحيفة "ذا فيرج" التقنية المتخصصة.

وقال ماسك إن سيارة تسلا الجديدة، ستكون من فئة المركبات الرياضية التي يمكن استخدامها على الطرق الوعرة "SUV".

كما أشار مؤسس تسلا إلى أن السيارة الجديدة ستكون ذات إمكانيات أفضل وسعة بطارية أقوى بنحو 10%.