حضور كبير لسيدات الأعمال في يالطا‏

تتواصل أعمال منتدى يالطا الاقتصادي الدولي لليوم الثاني في شبه جزيرة القرم، بحضور واسع من جميع العالم، عبر شخصيات رسمية ورجال أعمال وفعاليات اقتصادية تمثل القطاعين العام والخاص.

© Sputnik . Aiham Massa سوريا تشارك في منتدى يالطا الاقتصادي

ويشهد المنتدى مشاركة لافتة للعديد من سيدات الأعمال ينشطن في مجالات اقتصادية مختلفة، ‏وقد ‏التقت "سبوتنيك" ‏بالسيدة أماني عصفور رئيسة المجلس العالمي لسيدات الأعمال وصاحبات المهن، والتي تحضر هذا الاجتماع انطلاقا من دور المرأة المهم جدا في التنمية الاقتصادية، ‏ولي وجود سيدات كثيرات يمتلكن مشاريع عديدة.

وقالت عصفور: "ما نسعى إليه الآن هو أن يكون هناك دعم مالي وتمويل لمشروعات أعمال المرأة، ‏وأن يكون هناك قرارات لكي تكون المرأة في مجلس الإدارة أو مراكز القيادة، ويتضمن هذا المؤتمر جلسة حول وجود المرأة في مراكز اتخاذ القرار ومجالس أعمال الشركات، وهناك قوانين في عدة بلدان يصل عددها إلى 29 دولة ‏حدد قوانينها نسبة 30% لوجود المرأة في مجلس أعمال الشركة وأن يكون هناك نسبة معينة من المناقصات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تذهب إلى المرأة والشباب".

‏وأضافت السيدة عصفور: "أهم شي في هذا المؤتمر هو التركيز على العلاقات الاقتصادية الدولية، وكيفية وجود تعاون اقتصادي بين الدول العربية والأفريقية مع روسيا،‏ وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القارة الإفريقية في جميع المجالات وزيادة التجارة الداخلية في القارة السمراء من خلال بناء قدرات القطاع الخاص، ‏وكيفية استطاعة روسيا أن تصدر التقنية وتكنولوجيا المعلومات إلى أفريقيا، وكيفية استثمارها في البنية التحتية حتى يكون هناك شراكة تفيد الطرفين".

‏وتتابع سيدة الأعمال: "كما أن هذا المؤتمر يفيد في التعرف على فرص الاستثمار في روسيا، والذي يعتمد بشكل كبير على الحوافز التي تعطيها روسيا للمستثمرين والمناخ الدعم لهذا الاستثمار".

‏وتتحدث ‏السيدة عصفور عن المجلس العالمي لسيدات الأعمال وصاحبات المهن، وتقول: "لدينا مكتب لتمثيل المجلس في روسيا، وأتمنى أن يكون هناك اتصال أكبر بين سيدات الأعمال في العالم العربي والروسي، للاستفادة من خبراتهن الكبيرة في هذا المجال".