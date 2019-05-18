أمريكا تقول إنها قد تقلص بعضا من القيود المفروضة على هواوي

قالت متحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية إن الوزارة قد تقلص قريبا القيود المفروضة على شركة هواوي تكنولوجيز الصينية بعد أن أدى فرض قيود عليها الأسبوع الماضي إلى أن يصبح من شبه المستحيل بالنسبة لهواوي شراء سلع مصنعة في الولايات المتحدة.

وأضافت المتحدثة أن الوزارة قد تصدر قريبا ترخيصا عاما مؤقتا لإعطاء الشركات والناس الذين لديهم أجهزة من هواوي فرصة للحفاظ على مصداقية شبكات اتصالاتهم وأجهزتهم، بحسب رويترز.

© AP Photo / Mark Schiefelbein, File وزارة التجارة الأمريكية تنشر أمر الحظر الخاص بشركة هواوي الصينية

وقالت المتحدثة إن الترخيص العام المحتمل لن يسري على المعاملات الجديدة وسيستمر 90 يوما.

ولم يرد متحدث باسم هواوي بشكل فوري على طلب للتعليق.

وكانت وزارة التجارة قد أضافت هواوي يوم الخميس إلى قائمة بأسماء شركات يحظر عليها القيام بصفقات مع الشركات الأمريكية دون ترخيص.

وتحدد القائمة أسماء شركات يعتقد أنها متورطة في أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وقد يكون من بين المستفيدين المحتملين للترخيص المؤقت شركات خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة في المناطق التي بها عدد قليل من السكان مثل وايومنج وشرق اوريجون والتي قامت بشراء معدات للشبكات من هواوي في السنوات الأخيرة.