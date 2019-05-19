الدولار يواصل الانهيار أمام الجنيه المصري

واصل الدولار الأمريكي الهبوط أمام الجنيه وتراجع قرشين في تعاملات البنوك اليوم ليستكمل مسلسل هبوطه منذ أوائل ابريل الماضي بمعدلات اقتربت من الـ25 قرشا.

ووصل متوسط سعر صرف الدولار اليوم وفقا للسعر المعلن بالبنك المركزي المصري إلي 17.254 جنيه للشراء و17.39 جنيه للبيع، ليسجل أقصي هبوط له ببنوك التجاري الدولي CIB، عودة، الأهلي المصري، مصر، القاهرة، الاسكندرية، العربي الإفريقي الدولي، ليبلغ 16.97 و 16.98 جنيه للشراء و17.07 و17.08 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار ببنوك "الأهلي اليوناني، سايب، قناة السويس" إلي 16.99 جنيه للشراء و17.09 جنيه للبيع، فيما وصل سعر الدولار ببنوك المصري الخليجي، مصر إيران للتنمية، التعمير والاسكان، البركة عند 17 جنيه للشراء و17.1 جنيه للبيع، وسجل أعلي سعر للدولار بمصرف أبوظبي الاسلامي، عند 17.05 جنيه للشراء و17.14 جنيه للبيع.

وأرجع خبراء مصرفيون تهاوي الدولار لأدني مستوي له منذ الأسابيع الماضية وحتي اليوم، لزيادة المعروض من النقد الأجنبي بخزائن الجهاز المصرفي.

كما زاد حجم الاحتياطي النقدي للبلاد ليقترب من 45 مليار دولار بالتزامن مع قرب اتمام أخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار وإشادة الصندوق بمنجزات البرنامج الإصلاحي للحكومة.