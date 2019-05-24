ارتفاع أسعار النفط إلى 69 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط إلى 69 دولارا للبرميل، اليوم الجمعة، بعد خسائر تكبدتها على مدى جلستين، لكنها تظل متجهة صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ بداية العام الجاري بسبب ارتفاع المخزونات والقلق بشأن تباطؤ اقتصادي.

وزادت مخزونات النفط الخام الأمريكية لتبلغ أعلى مستوياتها منذ يوليو/تموز 2017، مما يشير إلى وفرة الإمدادات في أكبر مستهلك للخام في العالم. في غضون ذلك، تأثرت الأسعار سلبا جراء مخاوف من أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين يتطور ليصبح أكثر ترسخا.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE ترامب يدعو "أوبك" مجددا لزيادة إنتاج النفط لمواجهة ارتفاع أسعار

وبحلول الساعة 11:21 بتوقيت غرينتش، ارتفعت خام القياس العالمي برنت 98 سنتا إلى 68.74 دولار للبرميل لكنه يظل على مسار الانخفاض نحو 5 بالمئة هذا الأسبوع.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنتا إلى 58.66 دولار للبرميل.

لكن تخفيضات الإنتاج، سواء الطوعية أو تلك الناجمة عن عقوبات أمريكية، تقدم الدعم الأسعار ويتوقع بعض المحللين تعافي السوق.

وبحسب "رويترز"، قال محلل لدى كومرتس بنك "من المنطقي الشك فيما إذا كانت السعودية ستكون راغبة في تعزيز إنتاجها بالنظر إلى أحدث انخفاض في الأسعار…لذلك نتوقع أن نرى ارتفاعا لأسعار النفط مجددا في المستقبل القريب".