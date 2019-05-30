انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 66 دولارا للبرميل لأول مرة منذ مارس الماضي

أفادت بيانات التداول في البورصة باستمرار انخفاض أسعار النفط العالمية، مساء اليوم الخميس، بعد صدور إحصاءات من الولايات المتحدة تشير إلى انخفاض أكثر في الاحتياطيات مقارنة بالتوقعات والزيادة في الإنتاج.

موسكو- سبوتنيك . انخفض سعر العقود الآجلة لنفط خام برنت بحر الشمال لشهر آب/ أغسطس، حتى الساعة 18:56 بتوقيت موسكو بنسبة 2.64 بالمئة، ليبلغ سعر البرميل 66.08 دولار، وانخفض سعر برميل النفط لخام غرب تكساس الوسيط لشهر تموز/يوليو بنسبة 2.02 بالمئة، ليبلغ 57.62 دولار للبرميل.

وكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق، من اليوم، أن احتياطيات النفط التجارية في البلاد انخفضت بواقع 0.3 مليون برميل أو بنسبة 0.1 بالمئة — إلى 476.5 مليون برميل، في وقت كان فيه المستثمرون يتوقعون انخفاضاً قدره 0.9 مليون برميل.

كما أعلنت الوزارة عن زيادة حجم الإنتاج الأمريكي للنفط بواقع 100 ألف برميل في اليوم — إلى 12.3 مليون برميل يومياً.