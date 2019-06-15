وزير الطاقة السعودي: نأمل بتوازن السوق النفطية قبل العام المقبل

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم السبت إنه يأمل أن يتمكن منتجو النفط من موازنة سوق النفط قبل العام المقبل.

وقال الفالح للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة في مجموعة العشرين في كارويزاوا باليابان عندما سئل عن الوضع الحالي لسوق النفط "نأمل أن نوازن السوق قبل العام المقبل، نحن نعمل على ذلك"، بحسب رويترز.

وقال الفالح في وقت سابق من هذا الشهر إن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) على وشك الاتفاق على تمديد اتفاق بشأن قطع إمدادات النفط بعد يونيو/حزيران رغم أنه ما تزال هناك حاجة لمزيد من المحادثات مع دول خارج "أوبك" والتي كانت جزءا من اتفاق الإنتاج.

يذكر أن أسعار النفط، شهدت ارتفاعا على خلفية تصاعد التوترات في منطقة الخليج بعد تعرض ناقلتي نفط لانفجارين كبيرين في مياه بحر عمان.

وجرى تداول عقود مزيج "برنت" العالمي، عند 61.07 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.83% عن التسوية السابقة.

وتتخوف أسواق النفط من تأخر إمدادات النفط من منطقة الشرق الأوسط، في ظل تهديد متزايد للشحنات في هذه المنطقة بسبب التوترات السياسية بين أمريكا وإيران، وتعرض ناقلات نفط لأعمال إرهابية.

وما تزال الأسواق تنتظر قرارا من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين آخرين بشأن ما إذا كانوا سيواصلون تخفيض الإمدادات التي أدت إلى صعود الأسعار بأكثر من 30% منذ بداية العام الحالي.