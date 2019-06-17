أسعار النفط تهبط 1% مع طغيان المخاوف الاقتصادية

تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد في المئة اليوم الاثنين بعد صدور مزيد من البيانات الضعيفة عن الاقتصاد الصيني مما أجج المخاوف من تراجع الطلب العالمي على النفط.

وفقدت العقود الآجلة لخام برنت 1.07 دولار ليتحدد سعر التسوية عند 60.94 دولار للبرميل، بانخفاض 1.73%. ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 58 سنتا بما يعادل 1.10% إلى 51.93 دولار للبرميل عند التسوية، كما نقلت وكالة "رويترز".

وتراجعت الأسعار حوالي 20% منذ ذروة 2019 المسجلة في ابريل/نيسان، لأسباب منها بواعث القلق من حرب التجارة الأمريكية الصينية وبيانات اقتصادية مخيبة للآمال.

وتباطأ نمو الناتج الصناعي الصيني على غير المتوقع إلى أدنى مستوياته في أكثر من 17 عاما، حسبما أظهرته بيانات المكتب الوطني للإحصاءات يوم الجمعة، ونما الإنتاج 5% في مايو/ أيار عنه قبل سنة، ليأتي دون توقعات المحللين التي كانت لنمو 5.5% وأقل من قراءة ابريل نيسان البالغة 5.4%.

وقد يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان في وقت لاحق هذا الشهر. وقال ترامب إنه سيلتقي مع شي خلال القمة، لكن الصين لم تؤكد حتى الآن عقد اجتماع.

وقال فيل فلين المحلل في مجموعة برايس فيوتشرز في شيكاغو "جميع الوكالات الرئيسية تورد أن الطلب سيكون أضعف… ساهم ذلك في ضائقة السوق. أشياء من الطبيعي أن نصعد بها لم نعد نصعد بها."