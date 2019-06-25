الدولار يواصل الهبوط في ظل توقعات خفض الفائدة

هبط الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، لأقل مستوى في 3 أشهر أمام اليورو، ولأقل مستوى أمام الين الياباني منذ يناير/ كانون الثاني، بسبب احتمال تيسير المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي السياسة النقدية بالطلب على الدولار.

وبلغ اليورو 1.1412 دولار بعدما زاد اثنين بالمئة من أقل مستوى في أسبوعين عند 1.1181 دولار الذي لامسه قبل أسبوع مع فقد الدولار قوة الدفع، وفقا لوكالة "رويترز".

وهبط الدولار 0.3% مقابل العملة اليابانية ليصبح 106.97 ين ياباني.

ووفقا لـ"رويترز" فقد استفاد الين من قلق المستثمرين إزاء التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وقالت طهران اليوم إن العقوبات الامريكية أغلقت بشكل دائم طريق الدبلوماسية بين طهران وواشنطن.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات، لأقل مستوى في ثلاثة أشهر عند 95.843 بعدما فقد 1.7 بالمئة في الجلسات الخمس السابقة وهبط في أحدث تعاملات 0.1 بالمئة إلي 95.909.